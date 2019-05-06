برامج المقالب في رمضان.. ضيوف مكررين وانتقادات لاذعة من الجمهور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لحظات الإثارة والكوميديا، تتلخص في برامج "المقالب الرمضانية" بجميع أشكالها وأساليبها، والتي ينتظرها الجمهور عقب الإفطار، من أجل قضاء وقت للشغف والمتعة لمعرفة رد فعل الضحية من نجوم الفن والرياضة، عقب اكتشاف المقلب الذي دائماً ما يجعله يخرج عن إرادته في بعض الأوقات.

لكن في ظل انتشار هذه البرامج بكثرة، ظهر معها العديد من النجوم بشكل متكرر كل عام، لاستغلال شهرتهم والاستفادة من نجوميتهم للترويج بشكل جيد وطريقة أسهل، بجانب الأرباح المادية العائدة على البرنامج.

"نجوم كعب داير في برامج المقالب"، جملة جديدة أطلقها رواد السوشال ميديا، عقب طرح الفنان رامز جلال برومو برنامجه "رامز في الشلال"، والذي ظهر فيه نجوم من الصف الأول

فكان ضمن ضحايا رامز جلال للمرة الثانية الفنان "أحمد فتحي"، الذي شارك في برنامج "رامز تحت الأرض"، ليظهر مجدداً هذا العام، وسوف تعرض حلقته الليلة.

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تدور فكرة البرنامج حول استضافة مجموعة من النجوم ليذهبوا إلى أحد الجزر الموجودة في شرق أسيا، ويقومون بمغامرة رائعة، ولكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار العالية، مما يجعلهم يصابون بالهلع والرعب، ومن ثم تبدأ المغامرة الحقيقة.

يأتي أيضاً ضمن النجوم الذين يقعون في فخ برامج المقالب الرمضانية، المطرب الشعبي أحمد شيبة، الذي نجح رامز جلال عام 2016 في إسقاطه ببرنامج "رامز بيلعب بالنار"، ليأتي الفنان هاني رمزى، ويصدمه بمقلب "هاني هز الجبل"، ويأتي أيضاً هذا العام في حلقه ببرنامج "هاني في الألغام".

وفاء عامر، من نجوم "الكعب الداير" سنوياً في برامج المقالب، فكانت بدايتها مع هاني رمزي العام الماضي في برنامج "هاني هز الجبل"، ليكرر فيها نفس التجربة هذا العام.

لم يسلم عصام الحضرى، حارس المنتخب الوطني، من فخ المقالب، فكان "رامز تحت الأرض"، أول المقالب، ليلتقي به الفنان هاني رمزى في شهر رمضان الجاري ببرنامج "هاني في الألغام".