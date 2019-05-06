إدريس ألبا وزوجته بأول ظهور بعد زفافهما.. وهكذا بدت إطلالتيهما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهر الممثل العالمي إدريس ألبا وزوجته عارضة الأزياء سابرينا دور، لأول مرة بعد حفل زفافهما الفاخر في المغرب.

وحضر ألبا 46 عامًا وزوجته سابرينا دور 29 عامًا عرض أزياء المصمم أوزوالد بواتينج في مدينة نيويورك، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كان الزوجان من بين الضيوف في معرض أوزوالد بواتينغ هارلم على مسرح أبولو، ارتدى إدريس بدلة زرقاء لافتة للنظر لهذا الحدث وقميصًا داكنًا من نفس اللون، وأكمل مظهره مع زوج من الأحذية الرياضية البيضاء، وتألقت سابرينا بثوب أسود طويل مع أقراط ذهبية متدلية.

شهد عرض الأزياء إطلاق أول مجموعة نسائية من "أوزوالد بواتينغ" بعد أكثر من 30 عامًا في صناعة الملابس الرجالية.

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كان أوزوالد قد صمم أيضًا بدلة مُصممة خصيصًا لإدريس في حفل زفافه على سابرينا.

وتزوج الممثل البريطاني إدريس ألبا من صديقته "سابرينا دوري" في حفل رائع استمر ثلاثة أيام في المغرب.

واحتفل الزوجان بزفافهما في فندق "قصر شار باج" في مراكش يوم الجمعة قبل الماضي، وارتدت سابرينا، البالغة من العمر 29 عامًا ، فستانين رائعين لحفل زفافها من "فيرا وانج"، بينما ارتدى إدريس، 46 عامًا، بدلة مصممة حسب الطلب من أوزوالد بواتينج.