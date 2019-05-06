دنيا عبد العزيز تبرر غيابها عن السباق الرمضاني

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: أرجعت الفنانة دنيا عبد العزيز غيابها عن السباق الرمضاني إلى انشغالها بالسفر مع والدتها في رحلة علاجية تم تحديد موعدها بوقتٍ سابق. مشيرةً إلى أنها ستكتفي بمتابعة الأعمال المعروضة لتكون برفقة والدتها التي تربطها بها علاقة خاصة جداً.

وأضافت في حديثها لـ""الخليج 365"" أنها رُشِّحَت للاشتراك في مسلسل "لمس اكتاف" لكن ظروف مرض والدتها حالت دون اشتراكها في العمل.

وعبّرت عن سعادتها بتفاعل الناس مع دورها بمسلسل "ٌقيد عائلي" الذي سيُعرَض بجزئه الثاني بعد شهر رمضان. مشيرةً إلى أن شخصية هالة الخولي من أصعب الشخصيات التي قدمتها على الشاشة لكنها استمعت بها وبتفاصيلها.

وأشارت إلى أنها عندما قرأت السيناريو شعرت بحماسٍ شديد للعمل وفضلت شخصية "هالة" عن شخصية أخرى كانت مرشحة لها في البداية. لافتة إلى أن ردود الفعل القوية على المسلسل منذ الحلقة الأولى ارتبطت بقرب الشخصيات التي يقدمها فريق العمل من الناس وحياتهم اليومية. وهو ما ميّز السيناريو بشكلٍ كبير. خاصةً وأن العمل مكتوب بحرفيةٍ عالية.

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ورداً على سؤالها عن تعاونها للمرةِ الثانية مع المخرج تامر حمزة، أثنت على موهبته وقدرته على التعامل مع السيناريو وتحويله إلى عملٍ متكامل على الشاشة، لافة إلى أنه محبوب لكونه يحرص على توجيه الممثلين خلال التصوير بما يخدم أدوارهم وبطريقةٍ متحضرة.

وحول التحضيرات لهذه الشخصية، لفتت إلى أنها عملت على تفاصيلها قبل انطلاق تصوير العمل لكونها تتصرف وفق خلفياتها والأحداث المؤثرة في حياتها. لافتة إلى أن طبيعة الشخصية المركبة جعلتها تشعر بالإرهاق الشديد لكنها في الوقت نفسه استمتعت بالدور وتفاصيله. خاصة مع إعجاب الجمهور الذي لمسته بتفاعله وتعليقاته.

وفيما أكدت على أن الجزء الثاني من المسلسل سيُعرَض بعد شهر رمضان، وأنه تم إنجازه بـ 45 حلقة قُسِّمَت للعرض على جزئين، رأت أن أحداثه تتحمل أجزاءً أخرى بسبب تعدد الشخصيات والأحداث الشيّقة التي تشهد تصاعداً مستمراً.

ولفتت إلى أن عرض المسلسل خارج السباق الرمضاني يعطي الجمهور الفرصة للتركيز على تفاصيل العمل أكثر، لأن متابعي الأعمال الرمضانية يتوهون في عجقتها ومنافستها، وأكدت أن العمل الجيد سينجح بتفاعل المشاهدين بغض النظر عن توقيت عرضه.

وحول مسألة عدم وجود ترتيب أسماء على شارة العمل، قالت أن هذا الأمر يرجع إلى الشركة المنتجة وليس لها علاقة به. لافتة إلى أنها تفضل أن تركِّز على تفاصيل دورها فضلاً عن ثقتها بالشركة المنتجة التي تتعامل برقي وتقدير مع جميع الممثلين.

وعن وجود أجيال مختلفة من الفنانين والفنانات في هذا المسلسل، اعتبرت الأمر إضافةً قوية للمسلسل خاصةً. وأن الأجيال الصغيرة تعلمت من الأجيال الكبيرة وخبرتها، مشيدةً بتعاون ولطف الفنانين عزت العلايلي وبوسي وتعاملهما اللبق مع مجمل فريق العمل الذي تعلّم منهما الكثير.