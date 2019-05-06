شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد عرض مسلسل "لآخر نفس" على قناة الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض قناة "الحياة" مسلسل "لآخر نفس" للنجمة ياسمين عبد العزيز، خلال شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 7 ونصف مساءً، على أن يعاد الساعة 4 فجرا و11 ظهرًا.

تجسد ياسمين عبد العزيز في المسلسل دور زوجة ضابط شرطة تتعرض لكثير من المواقف والصراعات هي وأسرتها بعد وفاته، حيث تدور الأحداث في إطار درامي اجتماعي مشوق.

Advertisements

المسلسل من تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي. بطولة ياسمين عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، ثراء جبيل وانتاج سينرجى.