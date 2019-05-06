فيديو وصور.. ليدى جاجا تظهر بأصغر حقيبة يد فى العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك النجمة العالمية ليدى جاجا حيل مميزة و مذهلة لكي تجذب من خلالها الانظار اليها في أهم وأشهر الحفلات . وقد ظهرت ليدي جاجا الحائزة على جائزة الأوسكار والبالغة من العمر 33 عاما أثناء توجهها إلى حفل عشاء " Anna Wintour‘s pre-Met Gala " في نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية . ظهرت ليدي جاجا ممسكة بأصغر حقيبة يد في العالم ، بينما انتقت فستانها ذا تصميم غريب من مجموعة تصميمات دار أزياء " Marc Jacobs " وهو واحد من أكثر دور الأزياء المقربة لليدي جاجا ، ووصل سعر الفستان لـ 3864 جنية استرليني .

النجمة ليدي جاجا (1)

النجمة ليدي جاجا (2)

النجمة ليدي جاجا (3) Advertisements

النجمة ليدي جاجا (4)

النجمة ليدي جاجا (5)

النجمة ليدي جاجا (6)

جاجا (1)

جاجا (2)

قبل الحفل (1)

قبل الحفل (2)

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