- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ندى بسيونى تحيى ذكرى رحيل صالح سليم: " الأب الروحى للكيان الأهلاوى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أحيت الفنانة ندى بسيونى، ذكرى رحيل صالح سليم أحد رؤساء وأساطير القلعة الحمراء البارزين، الذى توفى فى السادس من مايو عام 2002 عن عمر 72 عاماً بعد صراع مع المرض.
وغردت ندى بسيونى، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "عندما يتجسد الكيان بروحه ومبادئه في شخص اليوم ذكرى وفاة رمز من رموز الأهلي الخالدة والأب الروحي للكيان الأهلاوي صالح سليم دعواتنا له في أول أيام رمضان بالرحمة والمغفرة".
ندى بسيونى
كانت هذه تفاصيل خبر ندى بسيونى تحيى ذكرى رحيل صالح سليم: " الأب الروحى للكيان الأهلاوى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.