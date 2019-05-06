شكرا لقرائتكم خبر عن ندى بسيونى تحيى ذكرى رحيل صالح سليم: " الأب الروحى للكيان الأهلاوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أحيت الفنانة ندى بسيونى، ذكرى رحيل صالح سليم أحد رؤساء وأساطير القلعة الحمراء البارزين، الذى توفى فى السادس من مايو عام 2002 عن عمر 72 عاماً بعد صراع مع المرض.

وغردت ندى بسيونى، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "عندما يتجسد الكيان بروحه ومبادئه في شخص اليوم ذكرى وفاة رمز من رموز الأهلي الخالدة والأب الروحي للكيان الأهلاوي صالح سليم دعواتنا له في أول أيام رمضان بالرحمة والمغفرة".

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