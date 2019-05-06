شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الحلقة الأولى من مسلسل "زلزال" اليوم الساعة 9.30 على DMC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض قناة dmc مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان، بدءا من اليوم الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك، وذك فى تمام الساعة 9:30 مساءً.

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تدور أحداث المسلسل حول رجل يشتري منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذي يلقى فيه الشاري حتفه وينهار المنزل على إثر الزلزال وتبعاته، فيرفض حينها البائع تسليم قطعة الأرض التي كان المنزل يقع عليها لورثة الراحل، ما يخلق صدامًا بينه وبين ابن المتوفى، وعلى الرغم من وجود قصة حب تجمع الأخير بابنة البائع، فإن والد الفتاة يقف عائقا بينهما.

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنى وحسام داغر وسلوى عثمان وحنان سليمان لمياء كرم ومصطفى منصور ويوسف عثمان ومروة الأزلى وعدد آخر من الفنانين.