شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كارمن سليمان تطرح دعاء بعنوان "سبحانه" لشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة الشابة كارمن سليمان، دعاءً دينيًا جديدا لرمضان بعنوان "سبحانه" عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد سرور، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع أسامى سامى.

وفى سياق متصل تغنى كارمن أغنية تتر مسلسل "حكايتى" للنجمة ياسمين صبرى والذى يعرض فى شهر رمضان على قنوات cbc، one، dmc، وتحمل الأغنية اسم "سطور حكايتى" من كلمات الشاعر الغنائى نادرعبدالله ولحن وتوزيع خالد عز.

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يذكر آن أخر أعمال كارمن سليمان أغنيه بعنوان "الساعة بتاعت قبل النوم" عبرموقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب" وهى من كلمات محمد فتحى وتوزيع أسامة سامى وألحان طارق شمس.