شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تصوير مسلسل "قمر هادى" حتى الأيام الأخيرة من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف المخرج رؤوف عبد العزيز اليوم تصوير مشاهد مسلسل "قمر هادي" المتبقية بعد أجازة قصيرة حصل عليها فريق العمل، لتغيير الديكورات نظرا لأن نحو أكثر من 60% من مشاهد العمل يتطلب تصويرها في ديكورات خارجية.

ويكثف رؤوف عبد العزيز ساعات تصوير مشاهد المسلسل التي من المقرر أن تمتد حتى أواخر شهر رمضان الجاري في ديكورات مختلفة بمناطق متفرقة بالقاهرة، بعد أن انتهى من 75% من مشاهد العمل في عدة مناطق بالتجمع الخامس والسادس من أكتوبر والشيخ زايد ومدينة الإنتاج الإعلامي ومدينة العين السخنة، ويقوم عبد العزيز بالتزامن مع التصوير بعمليات مونتاج ومكساج حلقات المسلسل الذي يخوض به النجم هاني سلامة الماراثون الرمضاني لهذا العام.

وتدور أحداث مسلسل "قمر هادي" في إطار درامي ملئ بالتشويق والإثارة حول تاجر المخدرات "هادي أبو المكارم" الذي يمتلك معرض سيارات فارهة، متخذا إياه ستارا لغسيل الأموال من تجارة المخدرات، وتنشب بينه وبين التجار الكثير من الخلافات، ويتورط النجم هاني سلامة الذي تجمعه قصة حب مع الفنانة يسرا اللوزي، خلال الأحداث في جريمة قتل، ويقوم شقيقه الأكبر ويجسده "محسن محيى الدين" بالإبلاغ عنه، لتتصاعد الأحداث.

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ويعد مسلسل "قمر هادى" التعاون الثالث الذي يجمع هانى سلامة برؤوف عبد العزيز، بعدما تعاونا سويا في مسلسلي "فوق السحاب" و"طاقة نور".

المسلسل تأليف إسلام حافظ،إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج تامر مرسي، بطولة هاني سلامة وداليا مصطفى ويسرا اللوزي ومحسن محيي الدين ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور.