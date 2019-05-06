شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عرض مسلسل "الواد سيد الشحات" على dmc والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض قناة dmc، مسلسل "الواد سيد الشحات" للنجم أحمد فهمي، خلال شهر رمضان المبارك، يوميًا في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.
تدورأحداث المسلسل حول شاب مكافح يعمل كمندوب مبيعات يتزوج من فتاة غنية، ويتعجب الناس من هذا الزواج، وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ مالي كبير، لتبدأ رحلته في استرداد هذا المبلغ بمساعده زوجته وأخيه، ليدخل في مواقف مختلفة وعوالم أخرى.
المسلسل يجمع أحمد فهمى بخطيبته هنا الزاهد للمرة الأولى ويشاركهما البطولة نجم "مسرح مصر" محمد عبد الرحمن "توتا"، من أخراج أحمد الجندى وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب يعتمد على الحلقات المنفصلة المتصلة ويظهر فى حلقاته عدد من الفنانين كضيوف شرف.
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