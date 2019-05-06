أشرف زكي لـ"الخليج 365": جاري نقل محمد أبو الوفا لمستشفى القوات المسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن النقابة حرصت على متابعة الحالة الصحية للفنان محمد أبو الوفا، الذي نُقل إلى العناية المركزة بمستشفى التأمين الصحي في الفيوم، منذ أكثر من أسبوعين تقريبًا.

وقال زكي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عصر اليوم الاثنين: "جاري نقل الفنان محمد أبو الوفا من مستشفى التأمين الصحي في الفيوم إلى مستشفى القوات المسلحة في القاهرة".

وكان إسلام، نجل أبو الوفا، أكد في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن حالة والده بدأت في التحسن، بعد معاناته من التهاب شديد في الصدر.

محمد أبو الوفا، حقق في الفترة الأخيرة نجاحًا كبيرًا من خلال ظهوره في عدد من المسلسلات، أبرزها "يونس ولد فضة"، "شهادة ميلاد"، "ابن حلال"، "القيصر"، "الميزان"، "الشارع اللي ورانا".