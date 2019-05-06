أول إعلان يجمع عمرو دياب ودينا الشربيني (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمطرب عمرو دياب وسط مجموعة من النجوم على بوستر من الحملة الدعائية الرمضانية لإحدى شركات المحمول.

وظهرت الفنانة دينا الشربيني خلف عمرو دياب على البوستر، وبذلك يكون الإعلان أول عمل يجمع بينهما.

كما ظهر في الصورة عدد من الفنانين وهم أشرف عبدالباقي، وغادة عادل، وسوسن بدر، وحسن الشافعي، وعزت أبو عوف وأحمد فهمي، ومنة شلبي، وأحمد مالك، وريهام عبد الغفور.

يذكر أن دينا الشربيني تشارك في السباق الدرامي لرمضان الجاري من خلال مسلسل "زي الشمس"، ويعرض علي شاشة mbc مصر.

