بالفيديو: رانيا يوسف تستعرض إطلالتها.. وهكذا علق جمهورها

نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو لها عبر موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” إستعرضت فيه إطلالتها ، حيث ظهرت بفستان ربيعي وتصفيفة شعر بسيطة ومكياج عيون ، وكتبت رانيا تعقيبا على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على ، ” أن السعادة ليست شيئا جاهزا، بل يشعر بها الإنسان بسبب أفعاله” ، تلقت رانيا تعليقات كثيرة على الفيديو، البعض أبدى إعجابه بإطلالتها ، فيما قال آخرون أن فستانها يشبه ملابس النوم “الروب”.
يشار إلى أن رانيا يوسف تطل على جمهورها في رمضان من خلال حلقات برنامج بعنوان “رحلة رانيا” أعلنت عنه عبر حسابها بـ Instagram، يتضمن لقطات من أعمالها الفنية ، مشيرة إلى أنه سوف يعرض على قناتها بـ YouTube الساعة الـ10 مساء كل خميس في رمضان 2019 ، وجاءت هذه الخطوة بعد خروج مسلسلها “مملكة إبليس” من سباق دراما رمضان 2019 ، وهو المسلسل الذي يشاركها بطولته غادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي وسلوى خطاب وكريم قاسم ومحمد جمعة وخالد أنور وأسماء جلال ومحمود الليثي، ومن تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.
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