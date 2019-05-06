تعرف على مسلسلات رمضان الخليجية 2019.. ومواعيد عرضها

يبحث الكثير من عشاق الدراما عن مسلسلات رمضان الخليجية خاصة وأنها مجرد ساعات وسيبدأ عرض مسلسلات شهر رمضان المبارك، وبالتالي نستطيع أن نقول أن العد التنازلي لموسم دراما رمضان 2019 قد بدأ، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أسماء أبرز المسلسلات الخليجية التي ستعرض خلال رمضان القادم.

والآن سنتعرف على مسلسلات رمضان الخليجية 2019 والتي يشارك في بطولتها عدد كبير من أشهر نجوم الخليج، وكلا منا سيتابع نجمه المفضل أو المسلسل الأكثر إثارة:

مسلسل وما أدراك ما أمي:

بطولة الهام الفضالة وعبد المحسن النمر ونور الشطي، وهو مسلسل اجتماعي ، يعرض على قناة سما دبي العرض في تمام الساعة الساعة الثالثة والنصف مساءاً والإعادة :التاسعة صباحاً ، ويعرض المسلسل أيضا على قناة mbc دراما حيث العرض في تمام الساعة الرابعة مساءاً والإعادة الأولى : العاشرة صباحاً .



مسلسل العاصوف 2:

بطولة ناصر القصبي وليلى السمان وريم عبد الله ، يعرض الجزء الثاني من مسلسل العاصوف في تمام الثامنة مساءًا بتوقيت السعودية حصريًا على قناة MBC 1 الناقل الحصري لحلقات المسلسل ويتم إعادة الحلقات يوميًا على نفس القناة.

حدود الشر:

مسلسل كويتي إجتماعي يحكي فترة الستينيات عن جوانب الشر لإمرأة تحاول تدمير كل من حولها بطولة حياة الفهد وأحمد الجسمي، وتدور قصته حول شخصية إمرأة تتصف بالشر سيتم عرضه على تلفزيون دبي في رمضان 2019.

مسلسل اختراق:

وهو مسلسل سعودي يناقش الإرهاب وآثارة المدمرة على الشعوب والمجتمعات ويحكي المسلسل قصة طبيب يجد نفسة متورطًا لخدمة جماعة إرهابية وتتوالى أحداث المسلسل بطولة ديمة الجندي ويعقوب الفرحان وعبد المحسن النمر، وهو مسلسل سعودي يناقش قضية الإرهاب يعرض على قناة SBC

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مسلسل أمنيات بعيدة:

بطولة هدى حسين وغدير السبتي وهنادي الكندري، وهو مسلسل كويتي سيتم عرضه على قناة ام بي سي دراما , وسيكون توقيت عرضه عند الساعه الـ 8:00 مساءً بتوقيت KSA .

مسلسل أنا عندي نص:

وهو من المسلسلات الإجتماعية والتي تدور في قالب كوميدي لإمرأة تبحث عن حقوقها المدنية والشخصية بطولة سعاد عبد الله وشجون الهاجري وفاطمة الصفي، وهو مسلسل كوميدي اجتماعي يعرض على قناة اس بي سي SBC عند الساعه التاسعه والنصف مساء.

الديرفة :

وهو مسلسل كويتي من التراث ومن بطولة الفنان حسين المهدي وهيفاء عادل وبثينة الرئيسي ومحمد المنصور وتدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي مشوق. قناة سما دبي في تمام الساعة السابعة مساءأ بتوقيت مدينة دبي