بالصور.. تفاصيل مثيرة يكشفها أبطال مسلسل"زي الشمس"

حادثة اختفاء تغيّر كل الموزاين، وتقلب الأمور رأساً على عقب، وتعيد المحامية نور من لندن إلى القاهرة لتبحث عن شقيقتها فريدة، التي اختفت في ظروف غامضة، ضمن الدراما الاجتماعية "زي الشمس"، من كتابة مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة النجمة دينا الشربيني، والذي يعرض يوميا على "MBC مصر" في رمضان في تمام الساعة العاشرة مساءً.



تتطرق الأحداث إلى حكاية نور "دينا الشربيني" المحامية الشابة التي تخرّجت من كلية الحقوق في القاهرة، وسافرت إلى لندن لاستكمال الدراسة والعمل، وكان قرار الهجرة فرصة للابتعاد عن أختها فريدة "ريهام عبد الغفور" ووالدتها نيّرة "سوسن بدر"، خصوصاً أن طبقة من الجليد تشكلت بين الشقيقتين بسبب ظروف معينة عاشتها كل منهن، وتسير الأحداث بشكل تصاعدي ومع شخصيات متعددة في سياق الدراما.



الكاتبة مريم نعوم.. حبكة تشويقية ذات أبعاد نفسية

تتحدث الكاتبة، مريم نعوم، عن مسلسلها "زي الشمس"، وتقول: "إن الحقيقة تكون واضحة أحيانا وضوح الشمس، لكننا نضع غشاوة على أعيننا، ونمنع أنفسنا من رؤيتها أو اكتشافها، من هنا استمدينا عنوان المسلسل".

وفيما تبدي سعادتها بعودة التعامل مع دينا الشربيني، بعدما التقيا لأول مرة قبل ست سنوات تقريبا، تكشف أن الحبكة الأساسية تتركز حول "نور" في رحلة البحث عن قاتل أختها فريدة، وتتقاطع في هذه الرحلة مع أشخاص كثر، ونصادف خلالها حقيقة أخرى هي أن "نور" تبحث عن ذاتها وتحاول أن تتصالح مع نفسها وواقعها.

وأوضحت أننا لسنا أمام حبكة تشويقية حول جريمة قتل وحسب، بل هناك أبعاد نفسية مهمة على طول الخط، في تعامل الشابة مع المحيطين بها، ومع أزمتها الشخصية.

وتُلفت نعوم قائلة: "لست كاتبة أعمال توضع في خانة الدراما التشويقية والبوليسية، بل أصنف كاتبة أعمال اجتماعية أحداثها تشويقية، من هنا أميل عند الكتابة إلى الإضاءة على البعد النفسي للشخصيات مثل التركيز على البحث عن القاتل".



وتضيف أن هناك مجموعة من الشخصيات تشكل العالم الصغير لفريدة ونور، منها المحامي جمال

الذي يقوم بدوره "جمال سليمان"، وطليق فريدة عمر ويقوم بدوره "أحمد صلاح السعدني"، والمحامي مصطفى يقوم بدوره "أحمد داود" الذي تجمعه صداقة بنور مغلّفة بالمشاعر، ضابط الشرطة حسن "عمر السعيد" صديق نور وفريدة في أيام الطفولة، وتكتشف نور أسرار أختها تباعا.

وأبدت مريم نعوم سعادتها بعرض مُسلسل "زي الشمس" عبر قنوات MBC مصر خلال شهر رمضان، حيث سيتيح العرض عليها مساحة كبيرة للوصول لقطاعات مُختلفة من الجمهور.



دينا الشربيني.. رحلة الشك بكل الشخصيات

أبدت الفنانة دينا الشربيني سعادتها بمسلسل "زي الشمس"، آملة بأن يكون العمل عند حسن ظن الجمهور، خصوصا أنه دراما مختلفة عن كل الذي قدمته سابقا.

وتقول الشربيني عن دورها: "أقدم شخصية نور التي تضطر للعودة إلى القاهرة إثر إبلاغها عن اختفاء شقيقتها فريدة، من هنا تنطلق الأحداث، فإننا عندما نكتشف أن هناك جريمة قتل، يبدأ الشك بكل الشخصيات".



وعن طبيعة علاقة الأخوة، تشير دينا إلى أن الأم كانت تميز في التعامل بين ابنتيها، لأن إحداهما شخصيتها أقرب إليها هي فريدة، ما خلق نوعا من الغيرة، كما أن هذه الأخيرة ستضع والدتها والعائلة كلها في موقف محرج نكتشفه ضمن الحلقات، وهو ما ينعكس سلبا على نور التي تشعر بالتمييز بسبب تصرف والدتها.

وأضافت أن نور هي شابة شرقية الطباع، "ماشية زي ما الكتاب بيقول"، بالمصطلح المصري، وتستغرب حياة والدتها وشقيقتها، وقبل ذلك نراها إنسانة طيبة إلى حين حصول حدث معين، تقرّر على إثره المغادرة والاستقرار في الخارج.



وتقول دينا الشربيني: "هناك أكثر من قصة حب في العمل، إذ لنور قصتها مع عمر، ثم تلمس إعجاب مصطفى بها، فيما هي لم تحدد موقفها تجاهه، وما إذا كانت

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تراه صديقا أم حبيبا، كما أن فريدة ستمر بأكثر من قصة".

وعن التعاون مع الكاتبة مريم نعوم قالت: "إنها المرة الثانية التي أتعاون معها، وأحب كتاباتها، وطريقة توزيعها للشخصيات"، مثنية على مرونتها في التعامل وانفتاحها على النقاش في تفاصيل العمل، لافتة إلى أنها مؤمنة بأن وجود هذه المجموعة المميزة من الممثلين في العمل هي عناصر مهمة تضاعف فرص النجاح.



ريهام عبد الغفور... هوائية ومندفعة من جانبها

وصفت الفنانة ريهام عبدالغفور، شخصية فريدة التي تقدمها في مسلسل زي الشمس فوصفتها بالرسامة المجنونة، وهي لديها شخصية خاصة ليست تقليدية ولديها أفكارها الهوائية، مندفعة وتورط نفسها بأمور وتقع في أخطاء بسبب طيشها، وتشبه والدتها من جهة أن زيجاتها متعددة، على عكس شقيقتها نور فهي أقرب إلى المثالية.

وأوضحت أنها تحب شقيقتها نور، لكن يحدث ما لم يكن في الحسبان، وتقع في أخطاء تضطرها لأن تظلم شقيقتها من أجل إنقاذ نفسها معتبرة أن أهمية الدور في الأحداث كبيرة، وهي حاضرة طوال الوقت وفاعلة.

وأبدت ريهام سعادتها بالعمل مع كافة الممثلين، ومع النجمة دينا الشربيني، حيث تجمعهما "كيمياء" تنعكس إيجابا على العمل، والفنانة القديرة سوسن بدر التي مرّ وقت طويل من دون أن تلتقيها، منذ أن وقفت معها على المسرح قبل عدة سنوات.



وأخيرا قالت ريهام عبدالغفور: "حلمي كان تمثيل نص للكاتبة مريم نعوم، تأخر اللقاء لكنه حصل أخيرا.. أننا أمام مسلسل جميل وفيه عوامل كثيرة مشجعة ومبشرة، إضافة لعرضه على قناة MBC مصر.



عمر السعيد.. علامات استفهام في رحلة البحث عن المتهم

قال الفنان عمر السعيد عن دوره في مسلسل "زي الشمس" الذي يعرض يوميا على "MBC مصر" في رمضان: "أطل في شخصية الضابط حسن الذي تجمعه علاقة إنسانية وصداقة مع العائلة منذ الطفولة، وكون الحادثة وصلت إلى دائرة الشرطة التي يعمل بها في منطقة المعادي، فهو سيمسك زمام الأمور، ويبدأ البحث عن المتهمين في قصة فيها الكثير من علامات الاستفهام.

وأوضح السعيد أنها المرة الثالثة التي يتعاون فيها مع الكاتبة مريم نعوم، والسيناريو والحوار يحملان الكثير من التشويق من خلال حبكة درامية ذكية، مترابطة ومتشعبة في الوقت نفسه، كما أن دينا الشربيني ممثلة ناجحة وموهوبة ومجتهدة، إضافة إلى أن فريق الممثلين عموما جميل.

يذكر أن مسلسل "زي الشمس"، تأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة كل من دينا الشربيني، جمال سليمان، أحمد داود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، ريهام عبدالغفور، أحمد مالك، عمر السعيد، وآخرين.

