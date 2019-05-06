لؤي العبد يطرح "نورت يا رمضان" بشكل موسيقي مبهج

طرح المطرب لؤي العبد، أغنيته الجديدة "نورت يا رمضان" على طريقة الفيديو كليب للعام الثاني على التوالي بأجواء مختلفة عن الأدعية والأغاني المألوفة، حيث اعتمد مرة أخرى في تقديم موسيقةبشكل مبهج كعادته بعد أن طرح العام الماضي أغنيته "وحوي يا وحوي" التي لاقت استحسانا كبيرا عند الجمهور المصري والعربي، ونافست بقوة
ويستعد لؤي العبد لطرح ألبومه الجديد هذا العام بعد أن طرح أغنية دعائية لألبومه في الفترة الماضية بعنوان "سنجلاية".
أغنية "نورت يا رمضان" كلمات محمود شوقي، ألحان ياسر نور، توزيع عمرو عبدالفتاح، وميكس وماستر ماهر صلاح.
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