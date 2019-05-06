حسن يوسف يقدم روشتة نجاح للدورة الثانية من ملتقى الفن الأفريقى

شارك الدكتور حسن يوسف استاذ الفلسفة وعلم الجمال بأكاديمية الفنون بالملتقى الأول بعنوان "الفن الأفريقي.. أيقونة الإبداع الإنساني " وتمنى أن يتم تتنفيذ توصيات الملتقى الأول حيث تأسيس المعهد العالى للفنون الإفريقية وتأسيس مجلة دولية محكمة للفن الإفريقى وتأسيس مهرجان أكاديمية الفنون للفنون الإفريقية و تأسيس أقسام للالات الموسيقية الإفريقية فى المعاهد المتخصصة لتعمل على تأصيل هوية مصر الإفريقية وأكد على أهمية تنفيذ هذه التوصيات لأنها أهم ماخرج به المؤتمر .

وقدم يوسف روشته لانجاح الدورة الثانية من الملتقى لتخرج بشكل أفضل ولخصها فى ان الاكاديمية بها شخصية حيوية هى : ا.د. اشرف زكى ومعه نائبة رائعة ا.د. غادة جبارة .. يمكنهم تشكيل جماعة منسقة لاعداد المؤتمرات والتخطيط بشكل علمى ومنهجى لانجاح الدورات

الجديد من الأن ، وعلينا ان نضع التخطيط والتفكير العلمى والمنهجى امام عيوننا ، وعليه يمكن بعد ذلك التنفيذ .

وقال يوسف على سبيل المثال أن يتم استثمار المؤتمر على الافق السياسى ،بمعنى ان الهدف السياسى هو العمق الافريقى ، هنا من الممكن لمؤسسة الرئاسة ان تشارك فى المؤتمر من خلال دعوة السفراء الافريقية لذلك المؤتمر ، بالاضافة الى عرض افلام افريقية (كنماذج)،وعرض فولكلور كنماذج افريقية ـ ايضا دعوة وزراء الثقافة لبعض الدول الافريقية لحضور المؤتمر وعمل منح دراسية سواء الدبلوم او الماجستير او الدكتوراه لتوطيد العلاقات بين مصر والدول الافريقية بشكل اكبر فنيا.

وأكد يوسف ان استثمار المؤتمر لخدمه السياسة امر مهم فى هذه المرحله الخطيرة التى تمر بها مصر لذلك لابد من اشراك معهد الدراسات الافريقية وهو تابع لجامعة القاهرة مع توفير درجة عالية من الاعلام سواء المصرى او الافريقى لتغطية الأحداث بشكل أكثر عمقاً.

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ونادى يوسف بضرورة فتح التكريم لبعض المفكرين والمثقفين الافارقة والحاصلين على جوائز عالمية او دولية فى مجال الرواية ، القصة ، الشعر ، الاخراج ،و تصميم لوجو خاص بالمؤتمر ويكون هذا اللوجو شعار المؤتمر فى المستقبل ويتم تسويقه ، بالاضافه لطباعة بعض الابداعات الافريقية بحيث تتولى الهيئة العامة للكتاب عمل ذلك او تتولاه الاكاديمية بحيث يتم عرضها على هامش المؤتمر .

وعلى سبيل الاستفادة الاقتصادية يمكن من خلال المؤتمر تسويق بعض المنتجات الافريقية اذا امكن ذلك، مشيرا ان هذا الملتقى قادر على خلق سوق عربية مصرية افريقية مهمه خلال السنوات القادمه ، لتسير على خطى التطور الذى تشهده مصر فى الأونه الأخيرة .