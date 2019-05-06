الشاعر تامر حسين يكشف تفاصيل الإعلان الرمضاني لعمرو دياب

أعلن الشاعر تامر حسين عن تفاصيل أغنية الإعلان الرمضاني للهضبة عمرو دياب، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". كشف تامر فريق عمل الأغنية قائلا: "جمع حبايبك الأغنية رقم (٤٣) مع أخى وصديقى وأستاذى الفنان الكبير عمرو دياب Advertisements إعلان فودافون كلمات/ تامر حسين، ألحان/ شادى حسن، توزيع/ أسامة الهندى، رؤية فنية عمرو دياب". يذكر أن الإعلان لصالح إحدى شركات المحمول الكبرى، ويجتمع دياب بكبار نجوم الفن، وأبرزهم "عزت أبو عوف، سوسن بدر، غادة عادل، حسن الشافعي، أشرف عبدالباقي".

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