عمر السعيد.. علامات استفهام في رحلة البحث عن المتهم في "زي الشمس"

قال الفنان عمر السعيد عن دوره في مسلسل "زي الشمس" الذي يعرض يوميا على "MBC مصر" في رمضان: "أطل في شخصية الضابط حسن الذي تجمعه علاقة إنسانية وصداقة مع عائلة نور وفريدة منذ الطفولة، وكون الحادثة وصلت إلى دائرة الشرطة التي يعمل بها في

منطقة المعادي، فهو سيمسك زمام الأمور، ويبدأ البحث عن المتهمين في قصة فيها الكثير من علامات الاستفهام.وأوضح السعيد أنها المرة الثالثة التي يتعاون فيها مع الكاتبة مريم نعوم، والسيناريو والحوار يحملان الكثير من التشويقمن خلال حبكة درامية ذكية، مترابطة ومتشعبة في الوقت نفسه، كما أن دينا الشربيني ممثلة ناجحة وموهوبة ومجتهدة، إضافة إلى أن فريق الممثلين عموما جميل.

يذكر أن مسلسل "زي الشمس"، تأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة كل من دينا الشربيني، جمال سليمان، أحمد داود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، ريهام عبدالغفور، أحمد مالك، عمر السعيد، وآخرين.