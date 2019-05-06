ريهام عبدالغفور عن دورها في مسلسل "زي الشمس".. "هوائية ومندفعة"

وصفت الفنانة ريهام عبدالغفور، شخصية فريدة التي تقدمها في مسلسل زي الشمس فوصفتها بالرسامة المجنونة، وهي لديها شخصية خاصة ليست تقليدية ولديها أفكارها الهوائية، مندفعة وتورط نفسها بأمور وتقع في أخطاء بسبب طيشها، وتشبه والدتها من جهة أن زيجاتها متعددة، على عكس شقيقتها نور فهي أقرب إلى المثالية.
وأوضحت أنها تحب شقيقتها نور، لكن يحدث ما لم يكن في الحسبان، وتقع في أخطاء تضطرها لأن تظلم شقيقتها من أجل إنقاذ نفسها معتبرة أن أهمية الدور في الأحداث كبيرة، وهي حاضرة طوال الوقت وفاعلة.
وأبدت ريهام سعادتها بالعمل مع كافة الممثلين، ومع النجمة
وأخيرا قالت ريهام عبدالغفور: "حلمي كان تمثيل نص للكاتبة مريم نعوم، تأخر اللقاء لكنه حصل أخيرا.. أننا أمام مسلسل جميل وفيه عوامل كثيرة مشجعة ومبشرة، إضافة لعرضه على قناة MBC مصر.
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