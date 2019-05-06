للعام الثاني على التوالي.. يوسف الشريف يسجل غيابه عن الماراثون الرمضاني

يوسف الشريف تميز بلونه الدرامي الذي وضعه في مكانه فرية عن باقي أبناء جيله من الممثلين، يعتمد في أدواره على التفكير والألغاز والبحث عن الشفرة السرية طوال مشاهدى عمله.

ومع انطلاق الماراثون الرمضاني يسجل غيابه الثاني على التوالي،

حيث كان آخر ماقدمه هو مسلسل "كفر دلهاب" رمضان 2017 الذي لاقى نجاحا جماهيريا ضخما في وقت عرضه، فجمع المسلسل بين الألغاز والرعب التشويقي.

وأوضح الشريف سبب تغيبه عن رمضان هذا العام في تصريحات صحفية سابقة أنه لم يريد التواجد فحسب، ويعد جمهوره في مسلسله القادم بتقنيات متطورة تستخدم لأول مرة في مصر، ورغم من الوقت الطويل الذي أخذه المسلسل في الكتابة والتحضير إلا أنه على مشارف بدء تصويره ليعود به إلى جمهوره في رمضان المقبل.