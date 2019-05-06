دينا الشربيني تبدأ رحلة الشك بكل الشخصيات في "زي الشمس"

أبدت الفنانة دينا الشربيني سعادتها بمسلسل "زي الشمس"، آملة بأن يكون العمل عند حسن ظن الجمهور، خصوصا أنه دراما مختلفة عن كل الذي قدمته سابقا.

وتقول الشربيني عن دورها: "أقدم شخصية نور التي تضطر للعودة إلى القاهرة إثر إبلاغها عن اختفاء شقيقتها فريدة، من هنا تنطلق الأحداث، فإننا عندما نكتشف أن هناك جريمة قتل، يبدأ الشك بكل الشخصيات".

وعن طبيعة علاقة الأخوة، تشير دينا إلى أن الأم كانت تميز في التعامل بين ابنتيها، لأن إحداهما شخصيتها

أقرب إليها هي فريدة، ما خلق نوعا من الغيرة، كما أن هذه الأخيرة ستضع والدتها والعائلة كلها في موقف محرج نكتشفه ضمن الحلقات، وهو ما ينعكس سلبا على نور التي تشعر بالتمييز بسبب تصرف والدتها.وأضافت أن نور هي شابة شرقية الطباع، "ماشية زي ما الكتاب بيقول"، بالمصطلح المصري، وتستغرب حياة والدتها وشقيقتها، وقبل ذلك نراها إنسانة طيبة إلى حين حصول حدثمعين، تقرّر على إثره المغادرة والاستقرار في الخارج.وتقول دينا الشربيني: "هناك أكثر من قصة حب في العمل، إذ لنور قصتها مع عمر، ثم تلمس إعجاب مصطفى بها، فيما هي لم تحدد موقفها تجاهه، وما إذا كانت تراه صديقا أم حبيبا، كما أن فريدة ستمر بأكثر من قصة".

وعن التعاون مع الكاتبة مريم نعوم قالت: "إنها المرة الثانية التي أتعاون معها، وأحب كتاباتها، وطريقة توزيعها للشخصيات"، مثنية على مرونتها في التعامل وانفتاحها على النقاش في تفاصيل العمل، لافتة إلى أنها مؤمنة بأن وجود هذه المجموعة المميزة من الممثلين في العمل هي عناصر مهمة تضاعف فرص النجاح.

