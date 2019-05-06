الكاتبة مريم نعوم.. "زي الشمس" حبكة تشويقية ذات أبعاد نفسية

تتحدث الكاتبة، مريم نعوم، عن مسلسلها "زي الشمس"، وتقول: "إن الحقيقة تكون واضحة أحيانا وضوح الشمس، لكننا نضع غشاوة على أعيننا، ونمنع أنفسنا من رؤيتها أو اكتشافها، من هنا استمدينا عنوان المسلسل".



وفيما تبدي سعادتها بعودة التعامل مع دينا الشربيني، بعدما التقيا لأول مرة قبل ست سنوات تقريبا، تكشف أن الحبكة الأساسية تتركز حول "نور" في رحلة البحث عن قاتل أختها فريدة، وتتقاطع في هذه الرحلة مع أشخاص كثر، ونصادف خلالها حقيقة أخرى

هي أن "نور" تبحث عن ذاتها وتحاول أن تتصالح مع نفسها وواقعها.

وأوضحت أننا لسنا أمام حبكة تشويقية حول جريمة قتل وحسب، بل هناك أبعاد نفسية مهمة على طول الخط، في تعامل الشابة مع المحيطين بها، ومع أزمتها الشخصية.

وتُلفت نعوم قائلة: "لست كاتبة أعمال توضع في خانة الدراما التشويقية والبوليسية، بل أصنف كاتبة أعمال اجتماعية أحداثها تشويقية، من هنا أميل عند

الكتابة إلى الإضاءة على البعد النفسي للشخصيات مثل التركيز على البحث عن القاتل".

وتضيف أن هناك مجموعة من الشخصيات تشكل العالم الصغير لفريدة ونور، منها المحامي جمال الذي يقوم بدوره "جمال سليمان"، وطليق فريدة عمر ويقوم بدوره "أحمد صلاح السعدني"، والمحامي مصطفى يقوم بدوره "أحمد داود" الذي تجمعه صداقة بنور مغلّفة بالمشاعر، ضابط الشرطة حسن "عمر السعيد" صديق نور وفريدة في أيام الطفولة، وتكتشف نور أسرار أختها تباعا.

وأبدت مريم نعوم سعادتها بعرض مُسلسل "زي الشمس" عبر قنوات MBC مصر خلال شهر رمضان، حيث سيتيح العرض عليها مساحة كبيرة للوصول لقطاعات مُختلفة من الجمهور.

