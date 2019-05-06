شاهدوا.. فاندام يوجه رسالة لمحمد رمضان بعد تعاونهما لتصوير إعلان جديد

كتب امير فتحي في الاثنين 6 مايو 2019 03:57 مساءً - وجه الفنان العالمي فاندام، رسالة إلى الممثل المصري، محمد رمضان، بعد مشاركتهما سويًّا في عمل جديد.

وقال فاندام في الفيديو الذي نشره محمد رمضان عبر صفحته الرسمية بـ“إنستغرام“: ”يا محمد رمضان، إزيك، كانت حاجة عظيمة إني اشتغلت معاك، أنا مقدر طيبتك وكرمك، وكمان إنت ممثل عظيم، وجه عظيم وجسم لائق، وممكن يوم نشتغل سوا إن شاء الله“.

من جانبه علق رمضان على الفيديو قائلًا: شهادة عظيمة من نجم عالمي كبير اتربيت على أفلامه، فاندام، انتظروا مفاجأتنا في رمضان”.

وانتشرت أخيرًا صور للنجمين أثناء وجودهما بكواليس تصوير إعلان لإحدى شركات الاتصالات الشهيرة، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وظهر الفنان محمد رمضان بالملابس الصعيدية، مُرتديًا الشال الأبيض والعباءة السوداء، بينما يرتدي فاندام الملابس المصرية المعروف بها الفتوات، فظهر بعباءة سوداء هو الآخر، وعمة وعكاز يمسكه بيده.

وذكرت صحف مصرية أن محمد رمضان استغل تواجد النجم العالمي فاندام في مصر للمشاركة في فيلم ”حلمة فرعون“ مع عمرو سعد، وأقنع الشركة بالتعاقد معه لمشاركته في الإعلان، وهو ما حدث بالفعل.

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