شاهد.. الفنان المصري خالد سليم يتحدث اللهجة الكويتية بطلاقة

كتب امير فتحي في الاثنين 6 مايو 2019 03:57 مساءً - فاجأ الفنان المصري ​خالد سليم​ جميع متابعيه ومحبيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعدما انتشر له فيديو وهو يتحدث اللهجة الكويتية بطلاقة.

وفي التفاصيل انه وضمن لقاء تلفزيوني حل ضيفاً عليه سليم فاجأ مقدمة البرنامج بالتحدث باللهجة الكويتية، حيث كشف أنه عاش في الكويت سنوات مع والديه.

فيديو سليم انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي حيث اثنوا على تأديته للهجة الكويتية بطلاقة.

يذكر ان سليم كشف عن إصابته بورم في أحباله الصوتية وأضاف أنه اكتشف إصابات بكيس دهني على أحباله الصوتية، وأجرى جراحة لإزالته وتم القيام بزراعة للورم وظهر أنه ورم حميد.