شاهدوا كيف علق نيشان بعد الهجوم عليه بسبب نشره لآية من سورة البقرة!

كتب امير فتحي في الاثنين 6 مايو 2019 03:57 مساءً - رد الإعلامي اللبناني نيشان على هجوم أحد رواد موقع التدوين الاجتماعي “تويتر” عليه، بسبب نشره لآية قرانية من سورة البقرة متعلقة بالصيام: “”شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ”، من أجل تهنئة متابعيه من المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك.

وغرد نيشان قائلا: “فقط لأنّي دَوّنتُ هذه الآية القرآنية ضاقت بك الدنيا وفقدتِ صوابك؟؟؟عزيزتي، هذا حسابي. أغرّد كما يحلو لي أؤمِن كما أشاء، أحفظ الآيات القرآنيّة كما أختار تعلّمي أنتِ القراءة في جميع الكتب السماويّة كُفّي عن التعصُّب! في الإيمان نور أمّا في التعصّب نفاق. تحياتي”.

ورغم أن نيشان مسيحي الديانة، إلا أنه حفظ أجزاء عدة من القرآن الكريم ودائما ما ينشر أدعية وأحاديث نبوية وآيات قرآنية عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وتويتر أيضا.