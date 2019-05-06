“فرق كبير” معهما في رمضان هذا العام…

متابعة بتجــــــــــــرد: طرحت شركة “أورنج” للإتصالات الإعلان الدعائي الرسمي الخاص بحملتها الدعائية لشهر رمضان المبارك مع أهم نجمين في الوطن العربي عبر الفضائيات المصرية ومواقع التواصل الإجتماعي كافّة.

فكرة الإعلان مميّزة ومختلفة عن الإعلانات التي اعتدنا مشاهدتها فتتمحور حول تجارب وأحداث عنوانها الأكبر “حاجة بسيطة بتعمل فرق كبير”.

تظهر نانسي في بداية الإعلان وهي تدخل مسرعة إلى إحدى الحفلات التي تجمعها مع تامر، فتوقع “المايكروفون” من يدها، ويلتقطه تامر ويعطيها إياه ليدخلا بعدها سويًا إلى المسرح حيث يقدّمان أغنية “فرق كبير” أمام جمهورهما.

الإعلان يصوّر النجمين في مشاهد متفرقة من الحياة اليومية فيعرض تامر تارةً على بعض الطلاب أن يوصلهم إلى الكلية بعد أن تعطّلت سيارتهم، وتقدّم نانسي لفتاة صغيرة طبق من الحلوى في متجر للحلويات، وتارةً أخرى يظهران معًا في احتفالية Baby Shower خاصة بمولود صديقين لهما.

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تسيطر على الإعلان أجواء من الفرحة والعفوية بين النجمين فيختتمان الفيديو بمشاهد تحمل درجات عالية من المرح في رسالة أمل للجمهور المصري شعارها “حاجة بسيطة بتعمل فرق كبير”.

لمشاهدة فيديو إعلان “فرق كبير”: