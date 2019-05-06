"ذا سبشيالز".. فيلم عن التوحد يختتم مهرجان "كان" السينمائي

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ملصق فيلم الختام
اختار مهرجان كان السينمائي الـ72، الفيلم الكوميدي الجديد "ذا سبشيالز"، ليكون فيلم الختام لدورة هذا العام، وهو للمخرجين أوليفييه ناكاش وإريك توليدانو، من بطولة فينسنت كاسيل ورضا كاتب.
ووصف تيري فريمو، المدير الفني لمدينة كان الفيلم بأنه "أكثر من معاصر"، مضيفا أن قسم "العروض الخاصة" الذي يختتم به الفيلم والمهرجان يعرض الأفلام العالمية الأولى مثله مثل الأقسام الأخرى، مشيرا إلى أن مسمى "العرض الأخير" سوف يحل مكان مسمى فيلم "الختام".
والفيلم كوميديا راقية عن القصة الحقيقية لستيفان بنهامو وداود تاتو، وهما صديقان من عقائد مختلفة، أسسا منظمتين غير ربحيتين للأطفال المصابين بالتوحد الشديد قبل 20 عامًا.
وبحسب فارايتي فإن الفيلم يثير بقوة القضايا الاجتماعية والمعاصرة، ويتابع كيف يسعى الاختصاصيون الاجتماعيون والمتطوعون والمهنيون الصحيون جاهدين لرعاية المراهقين المصابين بالتوحد.
ولفت المهرجان إلى أنه يسعى باستبدال تسمية "الختام" بـ"العرض الأخير" إلى "إعادة الاتصال بتقليد العروض الكبيرة النهائية"، مستشهداً بمثيلات لا تنسى في الماضي مثل فيلم المخرج ستيفن سبيلبرج "ET" في عام 1982 و"تيلما ولويس" في عام 1991، وغيرها.
ويقام مهرجان كان السينمائي الـ72 في الفترة 14 مايو/أيار حتى 25 من الشهر نفسه.
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