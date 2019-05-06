ماذا قالت فرقة “مياس” عن لجنة “ارابز غوت تالنت”؟

حازت على لقب Arabs Got Talent في موسمه السّادس، فرقة MAYYAS اللبنانيّة حلّت ضيفة على إذاعة لبنان الثقافة، حيث احتفل الدّكتور عماد عبيد بالتتويج مع رئيس الفرقة ومؤسّسها نديم شرفان الذي تحدّث عن التحدّيات والضغوطات التي واجهتها الفرقة.

نديم تحدّث عن البعد المعنوي بعد أن فاز بالباز الذهبي الذي أعطتهم إيّاه نجوى كرم وقال: كان مسؤوليّة ولكن ردّة فعل اللجنة ودعمهم وتعليقاتهم دفعتنا إلى الاجتهاد.

أعطِ صفة لـ:

– نجوى كرم: شمس وأخلاق ورقيّ

– علي جابر: شخصيّة

– نديم شرفان: عصبيّ

– أحمد حلمي: متواضع

وعندما سأله د. عماد عن سبب إختيار اسم “ميّاس” للفرقة أجاب: لم اكن أريد أن تحمل اسمي، وأردت اسم يرقص وحده وفيه إيقاع.

نعم أم لا؟

– كان هناك واسطة لربحنا؟ لا

– كان هناك أجمل من MAYYAS؟ نعم

– الصحافة أنصفتنا؟ نعم

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– لديّ علاقة بإتّحاد كرة السلّة؟ لا

– أحد اتّصل بـ MBC وفعل لنا “واسطة”؟ لا أعلم

– أشجّع الجميع للمشاركة في Arabs Got Talent في الموسم القادم؟ نعم

– استلمت السيّارة والجوائز؟ لا

– سنستمرّ كفرقة؟ نعم

– مسرحيّة ما حصل في آخر السّهرة عندما أردت أن تقسم الجائزة مع duo acrobat؟ لا

– جمّعت ثروة؟ لا

– سأتقاسم المبلغ مع أعضاء الفرقة؟ نعم

– مُغرم؟ لا

– سأقصّ شعري؟ لا

د. عماد سأل ضيفه عن تقاسمه الجائزة وإن كان هناك اتّفاق مُسبق فأجاب نديم: أبدًا، لا أظنّ أنّ MBC تنتظر كلمة منّي، ما شعرت به فعلته وما كان يجري في الكواليس وتقرّب فاطمة وطارق وحاجتهما دفعتني إلى فعل ذلك وطبعًا جزء من المبلغ سيكون لهما.

وعن التحضيرات قال: سنتواجد بعدد كبير من المهرجانات اللبنانية والعربيّة في فصل الصيّف وسجّلوا تاربخ 8/8 لأنّه سيكون مميّزًا.