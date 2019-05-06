تولغا ساريتاش يهرب من المُصورين برفقة فتاة مجهولة.. محاولة "رشوة" وقطع إشارة حمراء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رصدت عدسات المصورين النجم التركي تولغا ساريتاش عند خروجه من نادي ليلي مع فتاة مجهولة، وبعد معرفة النجم التركي بوجود الصحافيين خارج النادي، حاول الخروج من الباب الخلفي مع الفتاة، وركضا للسيارة حتى يتمكنا من الهرب من عدسات المصورين.

وفور صعودهما السيارة استلقت الفتاة على المقعد الخلفي حتى لا يتمكن المصورين من التقاط أي صورة لها، فيما صرخ ساريتاش على السائق من أجل الإسراع، وبالفعل قاد السائق سيارته بتهور وقطع إشارة حمراء في طريقه مُخالفًا القانون.

وكشف أحد الصحافيين والذي تواجد وقت الحادثة وحاول توثيق الأحداث أن ساريتاش حاول رشوتهم وذلك برميه نقودًا من النافذة لهم قائلًا: "خذوا هذه ولا تصورونا".

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وأضاف الصحافي، أن النجم التركي اتجه بعد الحادثة إلى منزل صديق له في منطقة اورتاكوي وطلب من حراس الأمن المتواجدين هناك التدخل من أجل إبعاد الصحافيين ومنعهم من الدخول والتقاط الصور.

يُشار إلى ان النجم التركي تولغا ساريتاش حقق شهرة واسعة ونجاحًا كبيرًا من خلال دوره في المسلسل التاريخي الشهير "حريم السلطان"، كما حقق نجاحًا مُلفتًا من خلال دوره في مسلسل "العهد" والذي رشحه لجائزة أفضل ممثل أجنبي في حفل جوائز الإيمي 2018.