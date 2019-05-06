ولادة ميغان ماركل المُرتقبة تثير سجالاً في قمة عالمية عن طب التوليد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحولت ولادة ميغان ماركل المرتقبة إلى مثار حديث كل المتواجدين في الاجتماع السنوي للكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد، الذي أقيم قبل أيام في ناشفيل بولاية تينيسي.

وكانت دوقة ساسكس، التي ينتظر كثيرون ولادتها في أي وقت الآن، قد أعلنت عن رفضها الالتزام بالتقاليد الملكية وقررت بدلاً من ذلك أن تلد في المنزل بمساعدة قابلة وامرأة مدربة على أحدث تقنيات الولادة الشاملة بدلاً من الطب. وهي الشائعة التي أثارت نقاشات حول خطط الولادة البديلة لدى العامة وتسببت في إثارة الجدل بين بعض من كبار أطباء التوليد في العالم الذين تواجدوا في ذلك الاجتماع الذي أقيم في تينيسي.

وبهذا الصدد قال دكتور تيموثي درايكوت، سفير الكلية الملكية لأمراض النساء والأستاذ بجامعة بريستول الذي سبق له الحصول على جائزة من الملكة عام 2014، إن ميغان ماركل قررت أن تضع مولودها بمساعدة مدربة شخصية مع شجرة صفصاف، ثم تهكم بقوله "فلننتظر لنرى كيف سيحدث ذلك لها في أول ولادة بسن الـ 37 !".

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وبينما لا تبدو فكرة الولادة بالمنزل فكرة منافية للعقل أو المنطق في المملكة المتحدة كما هو الحال في أمريكا، فإنه يجدر الإشارة إلى أن الملكة أنجبت كل أبنائها الأربعة في المنزل، لكن المشكلة أن الولادة تغيرت بشكل كبير في آخر 6 عقود، وبالتالي أصبحت الولادات التي تتم في المنزل أقل شيوعًا الآن من أي وقت مضى.

غير أن الكلية الملكية للقابلات كان لها رأي آخر، حيث أكدت في بيان لها بهذا الخصوص أن الأمر متروك لتقدير المرأة نفسها، وإن كان السن هو عامل الخطر الوحيد، فمن ثم يمكننا التأكيد على أن الولادة في المنزل ما تزال خيارًا مناسبًا ومواتيًا.