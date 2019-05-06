نجوم غنوا تترات مُسلسلاتهم للمرة الأولى في رمضان 2019.. تعرّفي عليهم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اتجه بعض نجوم الفن إلى الغناء من خلال أعمالهم الدارمية التي تخوض السباق الدرامي في رمضان والذي بدأ بالفعل، للمرة الأولى، وانتهت مجموعة من الفنانين من غناء تترات مسلسلاتهم التي تخوض السباق الدرامي سواء تلفزيونية أو إذاعية كأول تجربة لهم في عالم الغناء مما لا يقصر المنافسة على التمثيل فقط بل تمتد إلى الغناء.

وفي التقرير التالي نرصد أبرز نجوم السباق الرمضاني الذي أقدموا على غناء تترات مسلسلاتهم بأنفسهم للمرة الأولى، وعدم الاستعانة بمطربين كما كان يحدث في الأعوام السابقة.

كريم عبدالعزيز

في البداية، أطلُّ الفنان المصري كريم عبدالعزيز على جمهوره عبر أثير الإذاعة وهو مطرب للمرة الأولى، من خلال المسلسل الإذاعي "توأم روحي" والذي يُعرض في رمضان 2019.

وبحسب الشاعر محمد البوغة، فإن الفنان كريم عبدالعزيز، قرّر غناء تتر مسلسله الإذاعي "توأم روحي"، والذي يُذاع على جميع إذاعات "راديو النيل" رمضان 2019.

وقال الشاعر محمد البوغة، في بيانه الصادر يوم الأحد، إنه تعاون مع الفنان كريم عبدالعزيز في كلمات تتر المسلسل الإذاعي الجديد، الذي يخوض به السباق الرمضاني بعد عدم خوضه الدراما التلفزيونية.

وأوضح أن كريم شخص مهذب ومتعاون للغاية، ويُقدّر أدوار كل من حوله، متابعًا: "هو في الأصل مطرب بس هو مش واخد باله".

أغنية تتر المسلسل من كلمات محمد البوغة، وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع محمد عباس، وهندسة صوت خالد محسب.

المسلسل بطولة كريم عبدالعزيز وإنعام سالوسة وسوسن بدر، وأحمد صيام وراندا البحيري وإيمان السيد وعليا الحسيني، وكان كريم عبد العزيز قد قدّم بعض الأعمال التلفزيونية في شهر رمضان في الأعوام السابقة منها مسلسل "وش تاني" و"الزيبق".

عمرو سعد

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كما سجل الفنان عمرو سعد، أيضًا أغنية تتر مسلسله "بركة" للمرة الأولى، والتي حملت اسم "سيبها على الله".

المسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم، وإنتاج شركة سينرجى، ويشاركه فى البطولة، كمال أبو رية، صلاح عبد الله، هالة صدقى، عبد الرحمن أبو زهرة، رياض الخولى، هنادي مهنا، رنا رئيس، إنعام سالوسة.

مي عز الدين

أيضا مي عز الدين غنت تتر مسلسلها للمرة الأولى، وانتهت بالفعل من غناء تتر مسلسلها الجديد "البرنسيسة بيسة".

المسلسل من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، ومن إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، ويشاركها فى البطولة، محمد أنور، بوسى، أمير المصرى، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.

حسن الرداد

والمفاجأة أيضًا كانت في انضمام الفنان حسن الرداد، الذي ظهر صوته على تتر مسلسله الجديد "الزوجة 18" بعد عرض أولى حلقاته الأحد، بعد أن أعلنت مصادر خلال الأسبوع الماضي، تسجيل حسن الرداد أغنية تتر مسلسله الجديد "الزوجة 18".

المسلسل بطولة حسن الرداد، ناهد السباعي، وهيدي كرم، ومحمود البزاوي، وسلوى خطاب، وإيناس كامل ونور الكاديكي وعدد من الوجوه الصاعدة، وهو من إخراج مصطفى فكري.