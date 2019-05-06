شكرا لقرائتكم وفاة بيتر مايهو.. نجم أفلام "ستار وورز" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توفي الممثل بيتر مايهو الذي أدى لفترة طويلة دور المخلوق الفضائي الضخم تشوباكا في سلسلة أفلام "ستار وورز"، الثلاثاء عن 74 عاما على ما اعلنت عائلته.

ولد بيتر مايهو في لندن في أيار/مايو 1944. وكان طوله 2,21 مترا ما سمح له بالحصول على أول دور سينمائي له العام 1976 في فيلم "سنباد أند ذي آي أوف ذي تايغر".

وفي السنة التالية، اختاره جورج لوكاس ليؤدي دور تشوباكا في الجزء الأول من "ستار وورز" وقد استمر في تأدية هذا الدور حتى العام 2015 في فيلم "ستار وورز: ذي فورس أويكنز" قبل أن يحل ممثل آخر مكانه لأسباب صحية.

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لكنه بقي "مستشارا" لخلفه في هذا الدور وهو لاعب كرة السلة الفنلندي يوناس سووتامو (2,09 مترا).

وقال مارك هامل الذي يؤدي دور لوك سكايووكر في السلسلة "كان ألطف العملاقة. رجل كبير مع قلب أكبر بعد. كان يدفعني دائما إلى الابتسام. كان صديقا وفيا أحبه كل الحب".

بعد اعتزاله التمثيل، استمر بيتر مايهو الذي كان يعاني صعوبات في التنقل، في تكريس وقته لعشاق السلسلة وشارك في الكثير من التجمعات في العالم.