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شكرا لقرائتكم خبر عن أول كوب قهوة ساخن في العصور الوسطى يظهر فى الحلقة الـ 4 من GOT والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل شبكة HBO على طرح حلقات مسلسل Game Of Thrones منذ بداية طرحه على أكمل وجه، والتركيز والتدقيق في أهم تفاصيله، ومحاولة عدم الوقوع في الخطاء، وعلى مدار الـ 10 سنوات لم تقع الشبكة في أي خطأ تقريبا.
ولكن وقعت الشبكة في فخ هذه الحلقة حيث ظهر كوب قهوة معلب من إحدى الكافيهات المشهورة حول العالم في لقطة من لقطات الحلقة عن طريق الخطأ، والتي لاحظها الكثير من متابعى المسلسل حول العالم، وقاموا بكتابة التغريدات المختلفة على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".
كما ظهر كوب مشابهه للكوب الذى ظهر في الحلقة بالفيديو الخاص بالشبكة، التي تكشف فيه أهم الأحداث التي دارت خلف كواليس الحلقة.
Game Of Thrones
وكانت قد شهدت الحلقة الرابعة من العمل أحداث كثيرة منها، بداية الاستعداد للحرب ضد سيرسى لانيستر وآيرون جريجوى، وإخبار جزون سنو وبران حقيقه نسبه إلى آريا وسانسا ستارك، بالإضافة إلى قتل واحد من تنانين دينيريس على يد آيرون جريجوى، وانتهت أحداث الحلقة بـ قتل ميساندى على يد سيرسى لانيستر.
Game Of Thrones
مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.
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