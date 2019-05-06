شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.."30 يوم فرحة" أغنية جديدة لـ أنغام فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت النجمة أنغام أغنية جديدة بعنوان "30 يوم فرحة"، أمس الأحد، بمناسبة حلول شهررمضان، عبر قناتها الرسمية على موقع " يوتيوب"، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع خالد عز.
وكانت أنغام قد طرحت ألبومها الأخير بعنوان "حالة خاصة جدًا"، وضم الألبوم 14 أغنية، هى كالتإلى: "حالة خاصة جدًا"، و"هتقول لربنا إيه"، و"حبايبنا" ، "على حسك فى أيامى"، "ولا دبلت"، "مطمنة"، و"ياريتك فاهمنى"، و"بقول نسياك"، و"نزوة"، و"بتوصفنى بتكسفنى"، و"هدنة"، و"أساميك"، و"ليلى"، و"هبدأ من الآخر".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.."30 يوم فرحة" أغنية جديدة لـ أنغام فى شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.