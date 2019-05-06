شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.."30 يوم فرحة" أغنية جديدة لـ أنغام فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت النجمة أنغام أغنية جديدة بعنوان "30 يوم فرحة"، أمس الأحد، بمناسبة حلول شهررمضان، عبر قناتها الرسمية على موقع " يوتيوب"، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع خالد عز.

وكانت أنغام قد طرحت ألبومها الأخير بعنوان "حالة خاصة جدًا"، وضم الألبوم 14 أغنية، هى كالتإلى: "حالة خاصة جدًا"، و"هتقول لربنا إيه"، و"حبايبنا" ، "على حسك فى أيامى"، "ولا دبلت"، "مطمنة"، و"ياريتك فاهمنى"، و"بقول نسياك"، و"نزوة"، و"بتوصفنى بتكسفنى"، و"هدنة"، و"أساميك"، و"ليلى"، و"هبدأ من الآخر".