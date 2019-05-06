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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي "جنس" مولود إيمي شومر ..اعرف التفاصيل كاملة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية إيمي شومر ذات الـ ( 37 عام ) عن جنس مولودها الذي تنتظره مع زوجها كريس فيشر، حيث أكدت النجمة الشهيرة أنها الآن في انظار مولودها وهو" صبي "، وهو الخبرالذي تداوله هدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة .
يذكر أن إيمي شومر تمتلك شعبية كبيرة من شتي أنحاء العالم، حيث قدمت عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة، ومن أبرزها: " BoJack Horseman " و "Family Guy " و " Snatched " و " Thank You for Your Service " و " I Feel Pretty " ، و غيرهم
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