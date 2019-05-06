شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرض الحلقة الأولى بساعات.. مسلسل "لمس أكتاف" يتصدر جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب الجمهور المصرى والعربى، اليوم الاثنين عرض أولى حلقات مسلسل "لمس أكتاف" للنجم ياسر جلال على شاشة CBC الساعة 11 مساء، حيث يدخل ياسر جلال المنافسات هذا العام بقوة ومرشحاً ليكون من أبرز الأعمال التى تعرض هذا العام، وذلك تصدر المسلسل مؤشرات البحث فى جوجل قبل عرض الحلقة الأولى بساعات.

ويجسد ياسر جلال فى "لمس أكتاف" شخصية "أدهم عبد الجابر" المصارع الطموح والقوي والذى فاز بالعديد من الميداليات والجوائز، وبسبب إصابة تلحق به خلال مسيرته يعتزل المصارعة، ويمربالعديد من الظروف الصعبة ويدخل السجن، بعد اتهامه بارتكاب جريمة قتل، وعند خروجه من السجن، يتورط في أعمال إجرامية، وحينما يقرر التوبة، يواجه مشكلات كبرى مع عصابات كبيرة.

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وحرص ياسر جلال على تعلم المصارعة وتدرب مع بطل العالم السابق كرم جابر، حيث ظل يمارس اللعبة على مدار 6 أشهر كاملة قبل التصوير، فضلا عن أدائه لمباراة كاملة، لاختبار مدى قدرته على تعلم اللعبة، والتى تعد أحد أصعب ألعاب القوى، وذلك حتى يكوم قريب من الشخصية شكلا ومضمونا.

المسلسل بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغنى، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، مجدى فكرى، شريف الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.