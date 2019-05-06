كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملك بدوي: أنا راعية النكد في "الزوجة 18" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الفنانة الشابة ملك بدوي، أن بداية ظهورها في مسلسل "الزوجة 18"، ستكون بالحلقة الثانية، مشيرة إلى أن دورها مختلف تمامًا عن طبيعة العمل الكوميدية، وأنها سترعى "النكد" داخل العمل الفكاهي الخفيف.

وأضافت في تصريحاتها، أنها كانت متخوفة للغاية حينما عرض عليها الدور، بسبب التراجيديا المفرطة في الشخصية، وأن جميع الفنانات المشاركات بالمسلسل يقدمن كوميديا فقط، لكن ما دفعها للموافقة هو التميز، وعدم التشابه مع أدوار زوجات الفنان حسن الرداد خلال الأحداث.

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وتجسد ملك بدوي، دور"ريم" طالبة جامعية، وهي الشقيقة الصغرى لـ"حمزة" والذي يقوم بدوره حسن الرداد، حيث تتعرض لبعض المشكلات، والتي تؤثر بشكل كبير على حالتها المزاجية طوال الحلقات.

يذكر أن آخر أعمال ملك بدوي، هو مسلسل "لعنة كارما"، والذي تم عرضه بالماراثون الدرامي الرمضاني الماضي، كما شاركت قبله بمسلسل "الطوفان"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقتها، حيث شكلت خلاله دويتو مميز مع الفنان ميدو عادل.

مسلسل "الزوجة 18" بطولة حسن الرداد، وشيماء سيف، ومحمود البزاوي، وهيدي كرم، وناهد السباعي،وسلوى خطاب، ومحمود الليثي، تأليف محمد أبو السعد، وخالد أبو بكر، ووليد أبو المجد، وإخراج مصطفى فكري.