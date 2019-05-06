دينا الشربيني تبحث عن قاتل شقيقتها في "زي الشمس" على MBC مصر (فيديو وصور)

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دينا الشربيني في رحلة بحث مزدوجة في الدراما الاجتماعية التشويقية "زي الشمس" يومياً على "MBC مصر" في رمضان

حادثة اختفاء تغيّر كل الموزاين، وتقلب الأمور رأساً على عقب، وتعيد المحامية نور من لندن إلى القاهرة لتبحث عن شقيقتها فريدة، التي اختفت في ظروف غامضة، ضمن الدراما الاجتماعية "زي الشمس" من كتابة مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة النجمة دينا الشربيني، والذي يعرض يوميا على "MBC مصر" في رمضان في تمام الساعة العاشرة مساءً.

تتطرق الأحداث إلى حكاية نور "دينا الشربيني" المحامية الشابة التي تخرّجت من كلية الحقوق في القاهرة، وسافرت إلى لندن لاستكمال الدراسة والعمل، وكان قرار الهجرة فرصة للابتعاد عن أختها فريدة "ريهام عبد الغفور" ووالدتها نيّرة "سوسن بدر"، خصوصاً أن طبقة من الجليد تشكلت بين الشقيقتين بسبب ظروف معينة عاشتها كل منهن، وتسير الأحداث بشكل تصاعدي ومع شخصيات متعددة في سياق الدراما.

الكاتبة مريم نعوم.. حبكة تشويقية ذات أبعاد نفسية

تشرح الكاتبة مريم نعوم قائلة "أن الحقيقة تكون واضحة أحياناً وضوح الشمس، لكننا نضع غشاوة على أعيننا ونمنع أنفسنا من رؤيتها أو اكتشافها، من هنا استمدينا عنوان المسلسل". وفيما تبدي سعادتها بعودة التعامل مع دينا الشربيني، بعدما التقيا لأول مرة قبل ست سنوات تقريباً، تكشف أن "الحبكة الأساسية تتركز حول نور في رحلة البحث عن قاتل أختها فريدة، وتتقاطع في هذه الرحلة مع أشخاص كثر، ونصادف خلالها حقيقة أخرى هي أن نور تبحث عن ذاتها وتحاول أن تتصالح مع نفسها وواقعها"، معتبرة "أننا لسنا بالتالي أمام حبكة تشويقية حول جريمة قتل وحسب، بل هناك أبعاد نفسية مهمة على طول الخط، في تعامل الشابة مع المحيطين بها، ومع أزمتها الشخصية". وتلفت نعوم قائلة: "لست كاتبة أعمال توضع في خانة الدراما التشويقية والبوليسية، بل أصنف كاتبة أعمال اجتماعية أحداثها تشويقية، من هنا أميل عند الكتابة إلى الإضاءة على البعد النفسي للشخصيات بمثل التركيز على البحث عن القاتل". وتضيف أن "هناك مجموعة من الشخصيات تشكل العالم الصغير لفريدة ونور، منها المحامي جمال "جمال سليمان"، وطليق فريدة عمر "أحمد صلاح السعدني"، والمحامي مصطفى "أحمد داود" الذي تجمعه صداقة بنور مغلّفة بالمشاعر، ضابط الشرطة حسن "عمر السعيد" صديق نور وفريدة أيام الطفولة، وتكتشف نور أسرار أختها تباعاً"، وأبدت مريم ناعوم سعادتها بعرض مُسلسل " زي الشمس" عبر قنوات MBC مصر خلال شهر رمضان حيث سيتيح العرض عليها مساحة كبيرة للوصول لقطاعات مُختلفة من الجمهور.

دينا الشربيني.. رحلة الشك بكل الشخصيات

تبدي دينا الشربيني سعادتها بالعمل، "آملة بأن يكون عند حسن ظن الجمهور، خصوصاً أنه دراما مختلفة عن كل الذي قدمته سابقاً". وتقول "أقدم شخصية نور، التي تضطر للعودة إلى القاهرة إثر إبلاغها عن اختفاء شقيقتها فريدة، من هنا تنطلق الأحداث"، مضيفة "أننا عندما نكتشف أن هناك جريمة قتل، يبدأ الشك بكل الشخصيات".

وعن طبيعة علاقة الأخوة، تشير إلى أن "الأم كانت تميز في التعامل بين ابنتيها لأن إحداهما شخصيتها أقرب إليها هي فريدة، ما خلق نوعاً من الغيرة. كما أن هذه الأخيرة ستضع والدتها والعائلة كلها في موقف محرج نكتشفه ضمن الحلقات، وهو ما ينعكس سلباً على نور التي تشعر بالتمييز بسبب تصرف والدتها". وتضيف أن "نور هي شابة شرقية الطباع، "ماشية زي ما الكتاب بيقول"، بالمصطلح المصري، وتستغرب حياة والدتها وشقيقتها، وقبل ذلك نراها إنسانة طيبة إلى حين حصول حدث معين، تقرّر على إثره المغادرة والاستقرار في الخارج". وتقول بأن "هناك أكثر من قصة حب في العمل، إذ لنور قصتها مع عمر، ثم تلمس إعجاب مصطفى بها، فيما هي لم تحدد موقفها تجاهه وما إذا كانت تراه صديقاً أم حبيباً، كما أن فريدة ستمر بأكثر من قصة".

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وعن التعاون مع الكاتبة مريم نعوم تقول بأنها "المرة الثانية التي أتعاون معها، وأحب كتاباتها، وطريقة توزيعها للشخصيات"، مثنية على مرونتها في التعامل وانفتاحها على النقاش في تفاصيل العمل، لافتة إلى "أنني مؤمنة بأن وجود هذه المجموعة المتميزة من الممثلين معنا، هي عناصر مهمة تضاعف فرص النجاح"، وأبدت دينا الشربيني سعادتها بعرض مُسلسل " زي الشمس" عبر قنوات MBC مصر خلال شهر رمضان وقالت أنها تتمني أن يلاقي العمل النجاح الذي ينتظره جمهور القناه في مصر والعالم العربي.

ريهام عبد الغفور.. هوائية ومندفعة

من جانبها، تتوقف ريهام عبد الغفور عند شخصية فريدة التي تقدمها في العمل، فتصفها بـ"الرسامة المجنونة، وهي لديها شخصية خاصة ليست تقليدية ولديها أفكارها الهوائية، مندفعة وتورط نفسها بأمور وتقع في أخطاء بسبب طيشها، وهي تشبه والدتها لجهة أن زيجاتها متعددة، فيما نور هي أقرب إلى المثالية". وتلفت إلى "أنها تحب أختها، لكن يحدث ما لم يكن في الحسبان وتقع في أخطاء تضطرها لأن تظلم شقيقتها من أجل إنقاذ نفسها"، معتبرة أن "أهمية الدور في الأحداث كبيرة، وهي حاضرة طوال الوقت وفاعلة".

تبدي سعادتها بالعمل مع كافة الممثلين، ومع النجمة دينا الشربيني التي تجمعنا كيمياء تنعكس إيجاباً على مشاهدنا، والفنانة القديرة سوسن بدر، التي مرّ وقت طويل من دون أن ألتقيها، علماً أنني وقفت معها على المسرح منذ عدة سنوات، ولها دور مهم في مشواري المهني، وتنصحني على المستوى الشخصي والمهني". وتضيف أن "حلمي كان تمثيل نص للكاتبة مريم نعوم، تأخر اللقاء لكنه حصل أخيراً". وتختم بالقول: "أننا أمام مسلسل جميل وفيه عوامل كثيرة مشجعة ومبشرة بالإضافة لعرضه على قناة "MBC مصر".

عمر السعيد.. علامات استفهام في رحلة البحث عن المتهم!

أما عمر السعيد، فيقول: "أطل في شخصية الضابط حسن، الذي تجمعه علاقة إنسانية وصداقة مع هذه العائلة منذ الطفولة، وكون الحادثة وصلت إلي دائرة الشرطة التي يعمل بها في منطقة المعادي، فهو سيمسك زمام الأمور، ويبدأ البحث عن المتهمين في قصة فيها الكثير من علامات الاستفهام". ويوضح "أنها المرة الثالثة التي أتعاون فيها مع الكاتبة مريم نعوم، والسيناريو والحوار يحملان الكثير من التشويق في حبكة درامية ذكية، مترابطة ومتشعبة في الوقت نفسه، كما أن دينا الشربيني ممثلة ناجحة وموهوبة ومجتهدة، إضافة إلى أن فريق الممثلين عموماً جميل".

مسلسل " زي الشمس"، من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة كل من دينا الشربيني، جمال سليمان، أحمد داود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، ريهام عبد الغفور، أحمد مالك، عمر السعيد وآخرين...

يُعرض مسلسل "زي الشمس" مع دينا الشربيني، على "MBC مصر" يومياً في تمام الساعة 10:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر" الساعة 4:00 بعد منتصف الليل، والساعة 4:00 عصراً.