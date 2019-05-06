شاهدوا.. هل تعاتب أصالة أحلام لتأخرها 11 ساعة عن “صولا”؟

كتب امير فتحي في الاثنين 6 مايو 2019 02:45 مساءً - صرحت الفنانة أصالة أثناء حلولها ضيفة في برنامج “عايشة شو” الذي تقدمه عايشة عثمان ، عن أكثر المواقف التي تتذكرها أثناء تصوير برنامجها “صولا”، وقالت أصالة: “هناك فنانة كان من المفترض أن تتواجد في الاستديو في الرابعة مساء لتصوير إحدى الحلقات ولكنها وصلت متأخرة عن موعدها 11 ساعة!” ، وتابعت: “بخلاف التأخر، ظللت انتظرها وأنا ارتدي Overall ضيق، من تصميم نيكولا جبران الذي ظل قرابة النص ساعة يضبطه وأنا ارتديه”.

تكهن الكثيرون أن الفنانة المقصودة هي أحلام، وذلك بناء على حلقتها في “صولا” التي كشفت فيها أنها مريضة وتخضع لعلاج بالحقن، وردت عليها أصالة بأنها سامحتها ، والسبب الثاني أن أصالة كانت ترتدي في حلقة أحلام Jumpsuit مخملي ضيق من تصميم نيكولا جبران.