تفاصيل صادمة في واقعة سقوط فتاة مصرية بملابسها الداخلية من الطابق التاسع

كتب امير فتحي في الاثنين 6 مايو 2019 02:45 مساءً - تسعى الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة المصرية لكشف ملابسات مصرع فتاة ألقت بنفسها من الطابق التاسع بمنطقة الهرم، بعدما ردد بعض الأهالي أنها هربت من محاولات زوج صديقتها لاغتصابها.

ولفظت الفتاة أنفاسها الأخيرة في المستشفى قبل إسعافها، وبعد فحصها تبين أن المجني عليها تبلغ من العمر 18 عاما هاربة من أسرتها وتقيم برفقة صديقتها وزوجها في شقتها بمنطقة الهرم.

وكشفت التحريات أن المجني عليها سقطت من نافذة الطابق التاسع بملابسها الداخلية، فيما أشار الأهالي إلى أن زوج صديقتها حاول التعدي عليها جنسيا ما دفعها للهرب وإلقاء نفسها من النافذة.