لماذا تلقت ميجان ماركل عتابا من الملكة قبل حفل زفافها؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت كاتبة بريطانية، أن ميجان ماركل، زوجة الأامير البريطاني هاني حفيد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، تعرضت لعتاب من الملكة قبل زفافها بوقت قصير.

الكاتبة المختصة بالسيرة الملكية، كاتي نيكول، قالت: إن دوقة ساسكس تعرضت لعتاب من قبل الملكة اليزابيت خلال التحضير لحفل زفافها من الأمير هاري، في عام 2018.

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كاتي أضافت، أن ميجان ماركل كانت قد ذهبت إلى قلعة وندسور قبل زفافها إلى الأمير هاري، لاختبار بعض الطعام الذي كان سيتم تقديمه في حفل الاستقبال للضيوف، واصرت على إحضار بعض الأأصناف تكون “بديل الماكروبيوتك” لبعض الضيوف من نجوم هوليوود الذين يتبعون الحمية الغذائية، وتحدثت مع القائمين على تجهيز الطعام.

الكاتبة تابعت: إن الملكة إليزابيث دخلت فجأة وسمعت الحوار، وأخذت ميجان ماركل بهدوء إلى جانبها وقالت لها: “ميجان، في هذه العائلة لا نتحدث إلى الأشخاص بمثل هذه الطريقة”.. مشيرة إلى أنها لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تسبب فيها ميجان بإغضاب الملكة وتتلقى عتابا منها.