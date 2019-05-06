بلقيس ترتدي نفس فستان جنات.. من الأجمل؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي مؤخرا حفل زفاف خاص، خطفت خلاله الأنظار بإطلالة أنيقة ومتميزة.

الفنانة اليمنية أطلت خلال الحفل بفستان أحمر ناري طويل، مطرز من أعلى بالحبيبات البراقة، لينزل باتساع عند منطقة الخصر بطبقات الشيفون الناعمة، وهو من توقيع المصمم الكويتي يوسف الجسمي.

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وهذا الفستان سبق أن ارتدته الفنانة المغربية جنات منذ عدة شهور، وتحديداً خلال إحيائها حفل رأس السنة الماضي، حيث حاولت من خلال تصميمه الفضفاض عند منطقة البطن، إخفاء علامات حملها في الشهور الأولى، إلا أنه فشل في ذلك، حيث لاحظ الجميع بروز بطنها بشكل واضح.

وأكملت بلقيس إطلالتها بقصة شعر مميزة، حيث أسدلت شعرها الأسود وزينته بحلية أضفت عليها سحرا خاص، وتزينت بمكياج هادئ أبرز جمالها.

ومن ناحية أخرى، طرحت بلقيس مؤخرا أغنية جديدة بعنوان «أنا ما اعتقد»، وهي من كلمات أحمد الصانع، ألحان فايز السعيد، و توزيع زيد عادل، وتدور فكرتها حول قصة حب تعيشها فتاة تجاه رجل لا يشعر بها، وياتي ذلك بعد أسابيع قليلة على طرحها لأغنية «عريسنا»، وهي من كلمات تركي الشريف، ألحان فايز السعيد، توزيع سيروس، مكس وماستر جاسم محمد.