الصورة الأولى لعمرو دياب ودينا الشربيني من أول عمل يجمعهما في رمضان.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يجتمع الفنان المصري عمرو دياب بالفنانة دينا الشربيني في عمل فني واحد لأول مرة، يتم عرضه خلال شهر رمضان الجاري.

عمرو دياب ودينا الشربيني يشاركان معا لأول مرة في حملة إعلانية كبيرة لصالح إحدى شبكات الهاتف الجوال، والتي ستعرض على القنوات الفضائية طوال أيام شهر رمضان.

ويشاركهما في هذه الحملة عدد كبير من نجوم الفن، وهم الفنان أشرف عبد الباقي، والفنانة غادة عادل، والفنانة سوسن بدر، والموزع الموسيقي حسن الشافعي، والفنان عزت أبوعوف، والفنان أحمد فهمي، والفنانة منة شلبي، والفنان أحمد مالك، والفنانة ريهام عبد الغفور.

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ويعد هذا هو العمل الأول الذي يجمع عمرو دياب ودينا الشربيني على الشاشة بعد كل التكهنات خلال الشهور الماضية بعلاقتهما، والتي مازالت تمثل لغزا للجمهور.

علاقة دينا الشربيني وعمرو دياب بدأت منذ فترة، حيث تم الربط بينهما في العديد من الأخبار، حتى بدأت دينا تظهر في حفلات عمرو، ورافقها عمرو في عدة مناسبات، وكشفت صورهما معا عن وجود علاقة عاطفية بينهما.

عمرو دياب سبق له الزواج مرتين، حيث ارتبط بالفنانة شيرين رضا وأنجب منها طفلة واحدة، ثم تزوج من زينة عاشور وأنجب منها عبدالله وكنزي وجنا، وترددت العديد من الأخبار عن انفصالهما.