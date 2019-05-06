أحمد السقا يحتفل بانتهاء تصوير «ولد الغلابة».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفل الفنان المصري أحمد السقا بانتهاء تصوير مسلسله الرمضاني الجديد “ولد الغلابة”، وبذلك يكون أول فنان ينتهي من تصوير مسلسله الرمضاني هذا العام.

وظهرت صور من الاحتفال، والتي جمعت السقا بعدد كبير من فريق عمل المسلسل، ومنهم الفنانة مي عمر، والمخرج محمد سامي، وغيرهم من النجوم أمام الكاميرا وخلفها.

الفنانة مي عمر نشرت صورة من الاحتفال، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “كل سنه و انتوا طيبين الحمد الله فركش مسلسل #ولد_الغلابه، بكرة إن شاء الله عرض اولي حلقات المسلسل علي أم بي سي مصر الساعه ال٨ مساءا .هتشفوني في دور فرح ، دور مختلف تماما عن أي حاجه عملتها قبل كده أتمني يارب يعجبكم و تستمتعوا بالمسلسل”.

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واضافت: “شكرا لكل فريق العمل اللي بجد تعبوا وعدوا بأيام كتير أوي صعبه و مجهدة علشان المسلسل يطلع للنور. الأستاذ صادق الصباح و الاستاذ أنور الصباح شكرا علي ثقتكم ودعمكم ليا طول الوقت”.

وتابعت: “الأستاذ أحمد السقا بجد مفيش كلام يديك حقك علي اد احترامك وطيبتك وخوفك علي زمايلك وحب الخير ليهم.. تواضعك وحبك لشغلك هو سر نجوميتك، حقيقي الشغل معاك اضافه كبيرة لأي ممثل.. محمد سامي أستاذي ومعلمي شكرا علي المجهود الجبار اللي عملته معانا كلنا ، دايما الشغل معاك متعه فظيعه انت بتخلي الممثل يصدق و يستمتع بكل مشهد بيعمله بكل تفاصيله”.

واختتمت كلامها بقولها: “علي اد التعب والمجهود علي اد ما هتوحشني فرح بكل تفاصيلها.. اتمني يارب تتعلقوا بالشخصية زي مانا اتعلقت بيها وتعيشوا معاها مشوارها ال٣٠ يوم اللي جايين ، هستني رأيكم بعد عرض الحلقات”.

ومسلسل “ولد الغلابة” من بطولة الفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، والفنانة مي عمر، والفنانة إنجي المقدم، والفنانة هبة مجدي، والفنان إدوارد، ومن إخراج محمد سامي.