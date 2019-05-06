مصطفى فهمي يستجم مع زوجته في الجونة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

مع بداية شهر رمضان وفصل الصيف معا، سافر الفنان المصري مصطفى فهمي برفقة زوجته المذيعة فاتن موسى إلى الجونة.

فاتن شاركت محبيها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صور لها مع زوجها، ومع عدد من الأصدقاء، حيث كانوا على متن يخت في البحر.

زوجة مصطفى فهمي علقت قائلة: «أفضل الأوقات مع أحلى الناس، الجونة، البحر»، وتلقت عدد كبير من التعليقات من قب الفانز.

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وكان الفنان المصري مصطفى فهمي قد تزوج من الإعلامية فاتن موسى عام 2015، وذلك بعد انفصاله عن زوجته السابقة الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي 3 مرات متتالية.

يذكر أن مصطفى فهمي قد شارك في موسم رمضان الماضي في مسلسل “مليكة”، والذي لعب بطولته الفنانة دينا الشربيني، والفنان عمر السعيد، والفنانة ندى بسيوني، والفنانة صفاء الطوخي، والفنانة آية سماحة، والفنان محمد شاهين، والفنان أحمد العوضي، والفنان هادي الباجوري، والفنان رامز أمير، وغيرهم.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي حيث تحضر إحدى الفتيات حفل زفاف مع ابنة خالتها، ويحدث انفجار مدوي تموت على إثره إحداهما فتتقمص الأخرى شخصيتها، وتعيش حياتها في توتر وقلق.