انت الان تتابع تفاصيل خبر قرار تركي جديد بشأن الطلاب الأجانب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 6 مايو 2019 02:40 مساءً - أجرى مجلس التعليم العالي التركي تعديلات فيما يخص نسبة قبول الطلاب الأجانب في مختلف التخصصات الدراسية بالجامعات الرسمية، وأصبحت غير مقيدة عددياً.

وذكر بيان صادر عن المجلس، الاثنين، أن نسبة قبول الطلاب الأجانب في أي تخصص، التي كانت لا تتعدى 50%، أُلغيت، مع بعض الاستثناءات.

وأكد البيان أن هذا الإلغاء يشمل جميع مؤسسات التعليم العالي، سواء الحكومية منها أو الوقفية.

وأوضح أن قبول الطلاب الأجانب بمختلف التخصصات الدراسية أصبح غير مقيد بأي نسبة مئوية، ابتداءً من الموسم الدراسي المقبل.

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كما أشار إلى أن تخصصات الطب وطب الأسنان تم استثناؤهما، وأُبقي فيهما على نسبة 50%.

ونقل البيان عن رئيس المجلس، يكتا سراج، قوله إن الخطوات التي أقدم عليها المجلس لتحويل التعليم العالي في تركيا إلى مركز جذب للطلاب من خارج تركيا آتت أُكلها.

وأعلن توقيع المجلس منذ تأسيسه، في 1982، مذكرات تفاهم مع مؤسسات تعليمية في 15 بلداً، وأن 34 من هذه المذكرات وُقّعت في السنوات الأربع المنصرمة.

وأشار إلى "وجود 148 ألف طالب دولي يتابعون دراستهم في الجامعات التركية، بينما كان العدد 40 ألفاً فقط قبل 4 سنوات، وذلك جراء السياسات الأخيرة التي انتهجها المجلس".

وأوضح أن العمل مستمر على خلق برامج دراسية متنوعة، ومنح دراسية جديدة تسهم أكثر في رفع جودة التعليم.