محمد عساف يتغيّب عن جمهوره لهذا السبب

May 06, 2019
تسبب العدوان الاسرائيلي الذي تعرضت له مدينة غزة في فلسطين في اليومين الماضيين، الى غياب النجم الفلسطيني محمد عساف عن متابعيه وجمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
فقد نشر عساف “ستوري” اعتذر فيها عن غيابه المفاجئ، مرجعًا السبب الى ما تعرّضت له غزة واهله في فلسطين، مهنئًا في المقابل الجمهور بحلول شهر رمضان المبارك.
أما على موقع تويتر، فكان عساف قد غرّد حول ما يحصل في غزة، فاضحا ممارسات العدو الاسرائيلي، حيث قال: “أراد الإحتلال أن تستقبل غزة الشهر الكريم بالدمار والألم والإنتهاك اللاإنساني الإجرامي المتكرر”.
وتابع: “غزة تحت القصف، ليلة عصيبة على الجميع، ربنا يرحم صبا الطفلة الملاك ويرحم كل الشهداء الذين إرتقت أرواحهم الطاهرة إلى بارئها ويشفي كل مُصاب”.
وختم عساف تغريدته بالقول: “حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى بالله وكيلا ونصيرا”.
من ناحية أخرى، يستعد محبوب العرب النجم محمد عساف لاحياء حفل سينمائي موسيقي غنائي، عبارة عن امسية خاصة تحية للعندليب الاسمر عبد الحليم حافظ، وذلك في 20 تموز 2019، ضمن مهرجانات بعلبك الدولية. وسترافق عساف الاوركسترا الرومانية بالتعاون مع الاوركسترا الوطنية اللبنانية بقيادة المايسترو المصري هشام جبر.
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