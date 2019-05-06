بالفيديو- نجوى وشيرين معًا برسالة إنسانية في رمضان

بعد ان غردّت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، منذ عدة ايام شاكرةً الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب على إرسالها باقة من الورد، معلنة عن عمل مشترك بينهما، كشفت شركة زين للاتصالات النقاب عن الرسالة الإنسانية التي جمعت نجوى وشيرين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

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وتحت عنوان ” الدين تمام الأخلاق” تم طرح الديو المشترك بين نجوى وشيرين حيث تضمن العمل رسالة انسانية مليئة بالحب والانفتاح على الآخر والسلام والإيمان.

الأغنية من كلمات هبة حمادة، الحان بشار الشطي، توزيع ربيع الصيداوي والكليب من اخراج سمير عبّود.