بدور البراهيم مهددة بالسجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال سعودي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استدعت النيابة العامة السعودية، "الفاشينيستا" بدور البراهيم، وذلك على خلفية ظهورها في مقطع تسويقي لأحد زيوت المساج التابعة لشركة تجميل معروفة والذي ترتب عليه إغلاق المحل من قبل هيئة الدواء والغذاء لعدة أيام، وإحالة الفاشينيستا للجهات الأمنية.

وتم استجواب البراهيم حيال الفعل المشين كما تم وصفه من قبل الجمهور، والذي أثار الرأي العام مؤخرًا، وطالبوا حينها بإنزال أشد العقوبات بحقها، قائلاً إنه يحمل ”إيحاءات جنسية“.

وأكدت الفاشينيستا أثناء التحقيق على ندمها الشديد، وأن ما قامت به هي دعاية لزيوت تستخدم للتجميل والمساج، لافتة إلى أنها لن تكرر ذلك مستقبلاً، وقدمت اعتذارها للرأي العام.

وأفاد مصدر لـ"فوشيا" أن النيابة العامة اعتبرت هذا السلوك مخالفًا لنظام منتجات التجميل وتعمّد تضليل المجتمع بقصد نشر معلومات غير حقيقية عن المنتج، وتصل عقوبة ذلك إلى السجن لمدة تصل لـ 5 سنوات وغرامة مالية تقدّر بـ 5 ملايين ريال سعودي.

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يشار إلى أن النيابة حذرت في وقت سابق من السلوكيات المماثلة والمخالفة لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية أو نظام منتجات التجميل من خلال وسائط توعوية للتحذير من مثل هذه الوقائع.

وظهرت بدور البراهيم في مقطع وهي تبكي وتعتذر للجميع.